ВСУ перехватывают инициативу у россиян, – аналитики из США

Захватчики вынуждены реагировать на угрозы, а не сознательно выбирать цели.

ВСУ перехватывают стратегическую инициативу у российской оккупационной армии. Они заставляют рашистов менять приоритеты в ответ на контрнаступления украинских воинов. Об этом сообщают аналитики из американского Института изучения войны.

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Так, эксперты напомнили, что Россия все чаще начала перебрасывать технику и личный состав во временно оккупированные части Запорожской и Херсонской областей, жертвуя захватом Северска со Славянском. Считается, что планы на эти населенные пункты оккупанты оставили.

Артиллерия, авиация и другая военная техника передислоцируется во временно захваченный Крым из других украинских регионов.

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Таким образом захватчики реагируют на украинское контрнаступление в Херсонской области. Сейчас они уже не могут сознательно выбирать цели для сосредоточения усилий.

Совокупность всего происходящего на фронте, в том числе это подготовка ВСУ к освобождению Херсона, начальные операции этого контрнаступления, а также резкое ослабление российский войск вообще, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны, резюмировали в Институте.

Напомним, в НАТО объяснили, как собираются увеличить поставки оружия в Украину.

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