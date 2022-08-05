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Армия РФ ведет обстрелы, прикрываясь Запорожской АЭС – Британия

Оккупанты используют АЭС в качестве щита от ответных ударов ВСУ
 |  Автор: Юрий Кобзар
Армия РФ ведет обстрелы, прикрываясь Запорожской АЭС – Британия
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Российские войска обстреливают подконтрольную ВСУ территорию, прикрываясь Запорожской АЭС от возможных ответных ударов. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в  Твиттер со ссылкой на данные разведки.

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“Российские войска, вероятно, действуют в районах, прилегающих к электростанции, и использовали базирующиеся в этих районах артиллерийские подразделения, чтобы обстрелять территорию Украины на западном берегу реки Днепр”, – говорится в сообщении.

Также британская разведка заявляет, что российские войска используют прилегающий к АЭС город Энергодар для отдыха своих подразделений. В целом британцы охарактеризовали действия россиян как такие, что подрывают безопасность ядерного объекта.

“После пяти месяцев оккупации намерения России по Запорожской АЭС остаются непонятными. Однако действия, предпринятые ими на объекте, вероятно, подорвали безопасность нормальной работы станции”, – отметили в Минобороны Британии.

Напомним, ранее в МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС вышла из-под контроля. Связь с персоналом станции нестабильная.

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