Оккупанты не отказались от "референдума" на Херсонщине – ОВА

Однако их планам мешают точные действия ВСУ и стойкость живущих в регионе украинцев.

Российские оккупанты не отказались от проведения незаконного псевдореферендума во временно захваченной ими части Херсонской области. Об этом заявил и.о. главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий в эфире телемарафона.

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По словам чиновника, обстановка в регионе напряженная и критическая. Орки решили усилить террор против мирных украинцев.

"Они не отказались от проведения "референдума", там политтехнологи работают, заехали различные группы, у которых одна задача – создать фейковые картинки для пропагандистских российских каналов о том, что люди поддерживают и хотят жить в Российской Федерации", – говорит он.

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Бутрий отметил, что сообщаются различные даты. Это и 11 и 15 сентября, но точной даты все же нет.

Причиной он называет точные действия ВСУ и стойкость украинцев, живущих под оккупацией.

Напомним, в это же время в Офисе президента заявили, что "референдума" в Херсоне не будет, назвав причину.

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