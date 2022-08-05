Горячая фаза войны точно закончится к концу 2022 года, – генерал-майор ВСУ

Он призывает не бояться россиян, они боятся еще больше, нужно сопротивляться.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева, заявил, что горячая фаза войны закончится относительно скоро, а именно к концу 2022 года. Подробности он рассказал в недавнем интервью.

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Так, военачальник подчеркивает, что ничего нового от российских оккупантов не ждет. Они хотят снова наступать на Николаев, и снова по тому же плану, который у них был в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Марченко призывает не бояться захватчиков, так как им гораздо страшнее, чем украинцам.

"Я хочу успокоить… они тоже боятся, нужно сопротивляться. Будем их бить и выгонять, это наша земля, мы никого не боимся и никого сюда не пускаем". – добавил он.

Также генерал-майор призвал россиян сдаваться, если они хотят жить.

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"Очень редко берусь прогнозировать, но долго горячая фаза этой войны продолжаться не будет. Ни россияне, не мы не потянем. Именно горячая фаза закончится к концу года однозначно", – подчеркнул Марченко.

Оценивая возможность освобождения Херсонщины до холодов, он указал, что это будет зависеть в первую очередь он наличия вооружения у ВСУ. Прогнозы стоит делать после того, как станет известно, сколько оружия дадут нашей стране.

"Мы будем биться в любом случае, с западным оружие или без него, если будет нужно, будем бить россиян вилами", – резюмировал военачальник.

Напомним, ранее в НАТО объяснили, почему не допустят победы России.

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