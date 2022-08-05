ВСУ не подтвердили получение Су-25 от Македонии
Воздушные силы ВСУ пока не могут подтвердить озвученную в СМИ информацию о том, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.
Читайте также: В НАТО объяснили, как они планируют увеличить поставки оружия в Украину
"У нас нет сейчас подтверждения от официальных источников ни Македонии, ни Министерства обороны Украины относительно передачи этих самолетов”, – заявил он.
Ранее СМИ сообщили, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовика, которые в 2001 году купила в Украине же.
Читайте также: Германия дает Украине оружие, которого даже нет у Бундесвера, – Шольц
При этом Министерство обороны Северной Македонии по запросу журналистов отказалось подтвердить или опровергнуть эту информацию, сославшись на секретность.
Напомним, ранее стало известно, что Северная Македония передает Украине советские танки Т-72, которые сняли с вооружения в связи с модернизацией.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.