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ВСУ уничтожили вертолет оккупантов на Запорожском направлении

Украинские военные "приземлили" вражеский летательный аппарат, когда тот пролетал над Запорожской областью.
ВСУ уничтожили вертолет оккупантов на Запорожском направлении

Вертолет российских оккупантов уничтожили Силы специальных операций, когда тот пролетал над территорией Запорожской области. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в своем Telegram-канале в пятницу, 5 августа.

“Запорожская область. Минус один вертолет оккупантов”, - сказано в сообщении.

Однако ВСУ не сообщили, где именно был сбит летательный аппарат врага. Однако точно известно, что речь идет о запорожском направлении.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что в Херсонской области ПВО оккупантов сбила российский вертолет Ка-52

Кроме того, Сечеславские десантники точным выстрелом из ПЗРК Игла сбили вражеского боевой вертолет Ка-52 (Аллигатор) стоимостью более 16 миллионов долларов США. 

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