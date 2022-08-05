ВСУ уничтожили вертолет оккупантов на Запорожском направлении
Вертолет российских оккупантов уничтожили Силы специальных операций, когда тот пролетал над территорией Запорожской области. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в своем Telegram-канале в пятницу, 5 августа.
“Запорожская область. Минус один вертолет оккупантов”, - сказано в сообщении.
Однако ВСУ не сообщили, где именно был сбит летательный аппарат врага. Однако точно известно, что речь идет о запорожском направлении.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что в Херсонской области ПВО оккупантов сбила российский вертолет Ка-52.
Кроме того, Сечеславские десантники точным выстрелом из ПЗРК Игла сбили вражеского боевой вертолет Ка-52 (Аллигатор) стоимостью более 16 миллионов долларов США.
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