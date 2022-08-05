На площадке ЗАЭС прогремели взрывы - Энергоатом

Серьезно повреждены азотно-кислородная станция ​​и объединенный вспомогательный корпус. Имеются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, отметили в НАК.

Российские оккупанты второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО. Зафиксировано три "прилета" непосредственно на площадку станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор, сообщает НАК Энергоатом в пятницу, 5 авгутса.

"Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию ​​и объединенный вспомогательный корпус. Имеются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высока пожарная опасность. В настоящее время пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Указано, что перед обстрелами представители Росатома спешно покинули станцию. Вероятно, они знали, что готовится атака, считают в Энергоатоме.

При этом украинский персонал ЗАЭС находится на месте и выполняет все меры обеспечения ядерной и радиационной безопасности и ликвидирует последствия повреждений.

Напомним, первый обстрел произошел сегодня около 14:30. Российские военные попали в высоковольтную линию 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. В результате она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети.

Также стало известно, что со стороны Запорожской АЭС идут обстрелы жилых кварталов Энергодара.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на захваченной ЗАЭС с каждым днем становится все серьезнее. На атомной станции нарушены все принципы ядерной безопасности.

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