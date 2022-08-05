Украина получит от Италии кредит в 200 миллионов евро

Украинский Минфин подписал кредитный договор с итальянским правительством. В ведомстве отмечают, что эти средства помогут государству "сохранить финансовую стабильность и обеспечить первоочередные социальные расходы".

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитный договор на сумму 200 миллионов евро между итальянским и украинским правительствами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook в пятницу, 5 августа.

"Правительство Италии одним из первых поддержало Украину после начала полномасштабного вторжения. И сегодня я рад подписать новый кредитный договор, который поможет украинскому правительству сохранить финансовую стабильность и продолжить обеспечивать первоочередные социальные расходы", – отметил глава министерства.

Денежные средства будут направлены в государственный бюджет для покрытия расходов на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования.

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Напомним, в марте 2022 года базовый индикатор мировых цен на продовольствие вырос на 12,6% и достиг исторического максимума. Индекс цен на продовольствие ФАО составил 159,3 пунктов, что на 33,6% выше, чем в марте 2021 года.

Ранее собщалось, что по итогам июля мировые цены на продовольствие снизились. Это происходит пятый месяц подряд после рекордного максимума в марте.

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