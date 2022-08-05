Враг пытается оттеснить ВСУ от Донецка - Генштаб

Оккупанты пытались захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцевого и Вершины. Но им пришлось отступить.

Войска страны-агрессора России пытаются всеми силами оттеснить ВСУ от западных окраин временно оккупированного Донецка. Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке в пятницу, 5 августа.

"На Донецком направлении враг сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледар и Бахмут и оттеснить наши войска от западной окраины города Донецк", – говорится в сообщении.

На Славянском направлении противник не вел активных действий. При этом обстреливались из артиллерии различных типов районы вблизи Богородичного, Долины, Дубравного, Большой Камышевахи и Родного.

На Краматорском и Бахмутском направлениях оккупанты из танков и артиллерии обстреляли районы неподалеку Северска, Григоровки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцево, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Нанесли авиационный удар возле Вершины.

Наступательными действиями оккупанты пытались захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцевого и Вершины, успеха не имели, отошли.

Также зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески.

На Харьковском и Слобожанском направлениях противник продолжает сдерживать украинские войска, чтобы не допустить возобновления наступления.

Со ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли Харьков и населенные пункты Русская Лозовая, Коробочкино, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов. Беспилотными летательными аппаратами провел воздушную разведку возле Русской Лозовой, Малых Проходов, Гусаровки и Чепиля.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Марьинка, Владимировка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Новоандреевка, Каменское, Новоселка, Волшебное, Новополь, Гуляйполе и Нескучное.

Украинские воины успешно отбили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать. Оккупанты провели разведку беспилотниками в районах Запорожья и Новоселовки Второй.

На Южнобугском направлении российская армия всеми средствами пытается удержать занятые позиции и не допустить создания подразделениями ВСУ благоприятных условий для контрнаступления.

Враг обстреливал районы населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Лупареве, Новониколаевка, Новогригорьевка, Красная Долина, Зеленый Гай, Андреевка, Трудолюбовка, Нововоронцовка, Топольного, Потьомкине, Ольгино, Никополь. Авиацией нанес удары неподалеку Лозового, Большого Артаково и Андреевки.

Противник предпринял попытку наступления в направлении на Лозовое. Получил решительный отпор от украинских воинов и отошел.

Ранее сообщалось, что РФ стянула в Брянскую и Курскую области танки. Эти подразделения могут быть задействованы в отвлекающих маневрах на севере Украины.

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