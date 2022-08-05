Часть пророссийских партий начала оспаривать в суде свой запрет

Политические силы, деятельность которых запретили из-за их информационного содействия стране-агрессору перед полномасштабной войной, пытаются вернуться в украинскую политику. В частности, они начали обращаться в Верховный Суд.

Запрет на деятельность в Украине ныне оспаривают в Верховном Суде семь из 16 пророссийских партий. Об этом сообщает сайт движения Чесно в пятницу, 5 августа.

"По состоянию на 5 августа известно, что апелляционные жалобы подали партии Социалисты, Союз левых сил, ОПЗЖ, Партия Шария и Социалистическая партия Украины. Последними жалобы на решение Восьмого апелляционного суда Львова подали Прогрессивная социалистическая партия Украины Натальи Витренко и партия Счастливая Украина (ранее Успешная страна) - политическая сила эксминистра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко", - говорится в сообщении.

В настоящее время Верховный Суд уже приступил к рассмотрению апелляционных жалоб Союза левых сил и партии Социалисты.

Напомним, Восьмой апелляционный административный суд в понедельник, 20 июня, удовлетворил иск Минюста о запрете деятельности партии Оппозиционная платформа - За жизнь.

Кроме того, в Минюсте Украины сообщили, что ныне в нашей стране запретили 10 пророссийских партий. Дела о запрете еще семи - в процессе.

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