Погиб 42-летний мужчина, у которого была открытая черепно-мозговая травма головы, множественные ранения туловища и конечностей.

В результате обстрела российскими агрессорами жилых кварталов Корабельного района Николаева в пятницу, 5 августа, один человек погиб, еще 22 получили ранения. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, среди пострадавших 13-летний подросток. Двое пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации. Одного из них оперируют. Погиб 42-летний мужчина, у которого была открытая черепно-мозговая травма головы, множественные ранения туловища и конечностей.

"Поврежден 21 частный дом. У 17 из них есть попадание обломков от боеприпасов в крышу, выбитые окна и изуродованный фасад. Еще в четырех частных домах произошли пожары в результате обстрела. В пяти многоэтажках выбиты окна", – рассказал Сенкевич.

Также повреждены здания двух частных предприятий.

Cмотрите фотогалерею: При обстреле Николаева один человек погиб, 22 ранены

Напомним, сегодня ночью и утром 5 августа российские войска обстреляли Корабельный район Николаева. Враг применял РСЗО и дальнобойную артиллерию Пион. Изначально сообщалось о 10 пострадавших.

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