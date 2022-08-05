МИД аннулировал более 200 дипломатических паспортов депутатов

Правительство Украины объявило недействительным несколько сотен дипломатических документов народных избранников.

Министерство иностранных дел Украины аннулировало 225 дипломатических паспортов, в том числе и большинству народных депутатов. Об этом сообщил Telegram-канал УП. Off the record в пятницу, 5 августа.

"В ближайшее время депутатам, которые не сдавали дипломатические паспорта после официальных командировок, могут их аннулировать. Говорят, Зеленский злится, что депутаты без дела катаются по заграницам во время войны", – написал автор публикации сначала.

Спустя время появился и сам список парламентариев, которым аннулированы дипломатические документы. Фотографии списка имеют подпись: "Уже аннулировали". В частности, в списке оказались Давид Арахамия, Елизавета Ясько, Алексей Гончаренко, Максим Бужанский, Гео Лерос.

Напомним, Государственная авиационная служба Украины аннулировала Сертификат эксплуатанта общества с ограниченной ответственностью Биз Эйрлайн – украинской авиакомпании Bees Airline.

Кроме того, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию без обсуждения аннулировал телевизионные лицензии Медиа Группы Украина (МГУ) бизнесмена Рината Ахметова.

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