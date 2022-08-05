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МИД аннулировал более 200 дипломатических паспортов депутатов

Правительство Украины объявило недействительным несколько сотен дипломатических документов народных избранников.
МИД аннулировал более 200 дипломатических паспортов депутатов

Министерство иностранных дел Украины аннулировало 225 дипломатических паспортов, в том числе и большинству народных депутатов. Об этом сообщил Telegram-канал УП. Off the record в пятницу, 5 августа.

"В ближайшее время депутатам, которые не сдавали дипломатические паспорта после официальных командировок, могут их аннулировать. Говорят, Зеленский злится, что депутаты без дела катаются по заграницам во время войны", – написал автор публикации сначала.

Спустя время появился и сам список парламентариев, которым аннулированы дипломатические документы. Фотографии списка имеют подпись: "Уже аннулировали". В частности, в списке оказались Давид Арахамия, Елизавета Ясько, Алексей Гончаренко, Максим Бужанский, Гео Лерос.

Напомним, Государственная авиационная служба Украины аннулировала Сертификат эксплуатанта общества с ограниченной ответственностью Биз Эйрлайн – украинской авиакомпании Bees Airline. 

Кроме того, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию без обсуждения аннулировал телевизионные лицензии Медиа Группы Украина (МГУ) бизнесмена Рината Ахметова.

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