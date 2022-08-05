Стала известна личность солдата, кастрировавшего украинского пленного

Расследователи смогли установить личность злоумышленника, который на видео кастрировал и убил украинского военного.

Расследователи установили личность злоумышленника, который кастрировал и убил украинского военнопленного на видео, которое вызвало широкий резонанс в обществе. Им оказался тувинец Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения из батальона Ахмат. Вероятного военного преступника идентифицировали и опубликовали расследователи The Insider и Bellingcat соответствующий материал в пятницу, 5 августа.

Расследователи основывались при поиске на лицо и элементах одежды, в частности, на черной шляпе и украинской военной рубашке. Монгуша опознали на нескольких российских видео, опубликованных в июне и июле. Его видели на химическом заводе Азот в Северодонецке и к западу от Лисичанска.

Журналисты с помощью специальных сайтов смогли по фотографии найти профили Монгуша в Сети. На одном из снимков он находится в окружении других российских оккупантов из батальона Ахмат, а на другом — держит в руках оружие.

Расследователи связались с преступником. Он сначала начал отрицать, что издевался над украинским военнопленным, однако подтвердил свое появление на кадрах российских видео. Монгуш заявил, что его якобы вызвали на допрос в ФСБ из-за ролика и продержали у себя два дня.

Он добавил, что в ФСБ ему назвали место, где происходили пытки украинского солдата. Издевательства проводились в лагере Приволье на восточном берегу Северского Донца. Расследователи подтвердили слова вероятного военного преступника, сравнив фотографий учреждения и видео с пытками.

Журналисты, видео снималось в нескольких десятках метров от места пыток и казни украинского военного.

Напомним, 28 июля в сети опубликовали запись, на которой видно, как оккупант отрезал гениталии канцелярским ножом пленному в форме украинской армии. Позже украинского воина застрелили и тащили по земле, привязав к ногам веревки. В Офисе генпрокурора сообщили об открытии дела по факту нарушения законов и обычаев войны — ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в пятницу, 29 июля, прокомментировал распространяющееся в сети видео, о том, как российские оккупанты кастрируют украинского военнопленного. Он назвал РФ страной людоедов и пообещал возмездие каждому.

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