Директор украинского офиса Amnesty International объявила об отставке

Amnesty International опубликовала доклад, из которого следует, что украинские войска нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружение в школах, больницах и жилых районах.

Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уходит из правозащитной организации. Решение связано со скандальной публикацией, которая содержит обвинения в адрес Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу, 5 августа, она написала в Facebook.

"Мне больно это признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись ценностно. Поэтому я приняла решение покинуть организацию. Я считаю, что любая работа на благо общества должна быть проделана с учетом локального контекста и с продумыванием последствий. А главное, я убеждена, что наши исследования должны делаться скрупулезно и с мнением о людях, чья жизнь часто напрямую зависит от слов и поступков международных организаций", - написала Покальчук.

Известно, что уволилась спикер Amnesty International Украина Екатерина Митева. Она подчеркнула, что украинский офис убеждал главный офис организации не публиковать скандальный отчет.

Напомним, Amnesty International опубликовала отчет, в котором сказано, что ВСУ якобы нарушают законы войны тем, что "ставят под угрозу жизнь населения, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах".

В Офисе президента отреагировали на обвинения организации словами, что жизни украинцев угрожает только РФ, а заявления Amnesty International являются "участием в дискредитационной кампании России против Украины".

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Amnesty International своим материалом "создает фальшивый баланс между жертвой и преступником", а генеральный секретарь организации Агнес Калламар считает, что недовольство общественности заявлениями в их материале о Вооруженных силах Украины якобы является "атакой украинских троллей".

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