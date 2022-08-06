Украина уже конфисковала российские активы на 28 млрд грн - Зеленский

В Европе и США идет работа над законопроектами, которые расширят возможность конфискации российских активов для Украины. Об этом в пятницу, 5 августа, в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Все наши партнеры активно над этим работают. И сожженый русскими ударами Донбасс, издевательства оккупантов над Харьковом и Николаевом, обстрелы Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомиской областей и других регионов - это то, за что Россия обязательно заплатит и политически, и финансово, и своим же будущим, которое теряет с каждым ударом по нам", - сказал глава государства.

Президент сообщил, что провел сегодня совещание по санкционной политике, конфискации российских активов.

"Как доложили чиновники, уже принудительно изъято в Украине активов на 28 миллиардов гривен. Эта работа продолжается. Еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предлагается конфисковать. А если оценивать пакет собственности не только государства-террориста, но также его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций на изъятие. Все это будет направлено на возмещение убытков, которые Россия наносит войной и террором", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, правительство Украины утвердило проект указа президента о конфискации 903 объектов, которые принадлежат РФ.