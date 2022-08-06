Зеленский считает, что продовольственный кризис можно будет преодолеть

Продовольственного кризиса, о наступлении которого предупреждают ряд межународных организаций, можно будет избежать. Об этом в пятницу, 5 августа, в своем видеообращении заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он указал, что из украинских портов вышли три судна с зерном. Президент отметил, что если так будет дальше, то продовольственный кризис удастся преодолеть.

"Из Одессы и Черноморска отправились корабли, на борту которых есть почти 60 тонн кукурузы. Зерно ожидают в Турции, Великобритании и Ирландии", - сказал он.