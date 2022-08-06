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Зеленский считает, что продовольственный кризис можно будет преодолеть

В европейских странах в этом году значительно больший спрос на импортное продовольствие, чем ожидали.
Зеленский считает, что продовольственный кризис можно будет преодолеть

Продовольственного кризиса, о наступлении которого предупреждают ряд межународных организаций, можно будет избежать. Об этом в пятницу, 5 августа, в своем видеообращении заявил украинский лидер Владимир Зеленский. 

Он указал, что из украинских портов вышли три судна с зерном. Президент отметил, что если так будет дальше, то продовольственный кризис удастся преодолеть.

"Из Одессы и Черноморска отправились корабли, на борту которых есть почти 60 тонн кукурузы. Зерно ожидают в Турции, Великобритании и Ирландии", - сказал он. 

Президент подчеркнул, что важно постоянно наращивать экспорт.

"Чем больше нашего зерна будет на мировом рынке, тем меньше будет урожай политического хаоса в странах прежде всего Африки и Азии, но не только там", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, из-за жары, которая вызвала меньшие урожаи, в этом году в Европе значительно вырос спрос на импортное продовольствие.

"Украинский урожай зерновых и масличных достигнет более 65 миллионов тонн. Затем, продовольственный кризис, который угрожал миру, можно будет преодолеть", - добавил глава государства.

На этой неделе Минагорополитики увеличило прогноз урожая 2022 года с 60 млн тонн до 65-67 млн тонн против 106,5 млн тонн в прошлом году.

В ходе посевной 2022 года в условиях войны засеяли 14,16 млн га земель - это 83,7% от показателей прошлого года (16,92 млн га). 

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