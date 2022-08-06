Оккупанты обстреляли Сумщину, есть пострадавший

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Сумскую область - 71 домохозяйство района осталось без света.

Российская армия на протяжении дня открывала огонь по Сумщине пять раз, в результате чего повреждены дома и есть травмированый. Об этом в пятницу, 5 августа сообщил в Telegram председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий.

Он уточнил, что всего было более 60 прилетов, один человек получил ранения. Под обстрелы попали Середино-Будская, Эсманская, Глуховская громады.

"Во время вражеских обстрелов Шосткинского района россияне попали в дом мирных жителей. Раненый 52-летний мужчина. В настоящее время он находится в больнице", - сообщио он.

Кроме того, в результате российских обстрелов была повреждена электросеть, 71 домохозяйство района осталось без света. По словам Живицкого, все восстановят в ближайшее время.

Напомним, в результате обстрела российскими агрессорами жилых кварталов Корабельного района Николаева в пятницу, 5 августа, один человек погиб, еще 22 получили ранения.

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