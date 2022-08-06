В двух городах ночью гремели взрывы
Российские оккупанты ночью в очередной раз обстреляли Харьков и Никополь. Очевидцы в субботу, 6 августа, сообщили о ряде взрывов.
О взрывах в Харькове рассказал мэр Игорь Терехов. Они, по его словам, начали раздаваться во время воздушной тревоги.
Он же отметил, что взрывы были достаточно мощными.
"Звуки взрывов слышал весь Харьков. Предварительно прилетело в Слободской район. Спасатели уже там. Пока информации о пострадавших нет. Надеюсь, что так и будет", - сообщил Терехов.
Также российские захватчики обстреляли Никополь в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.
"Обстрелян город Никополь. Сохраняйте спокойствие", - заявил Евтушенко.
Напомним, в ночь на понедельник, 1 августа, войска страны-агрессора России обстреляли Николаев и Харьков.
В Харькове зафиксированы попадания в остановку общественного транспорта и двор многоэтажного дома. 72-летний мужчина, получивший ранение в результате обстрела, скончался в больнице. Также пострадал 30-летний мужчина.
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