В двух городах ночью гремели взрывы

В двух украинских городах ночью прогремели мощные взрывы после обстрела со стороны оккупантов.

Российские оккупанты ночью в очередной раз обстреляли Харьков и Никополь. Очевидцы в субботу, 6 августа, сообщили о ряде взрывов.

О взрывах в Харькове рассказал мэр Игорь Терехов. Они, по его словам, начали раздаваться во время воздушной тревоги.

Он же отметил, что взрывы были достаточно мощными.

"Звуки взрывов слышал весь Харьков. Предварительно прилетело в Слободской район. Спасатели уже там. Пока информации о пострадавших нет. Надеюсь, что так и будет", - сообщил Терехов.

Также российские захватчики обстреляли Никополь в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Обстрелян город Никополь. Сохраняйте спокойствие", - заявил Евтушенко.

Напомним, в ночь на понедельник, 1 августа, войска страны-агрессора России обстреляли Николаев и Харьков.

В Харькове зафиксированы попадания в остановку общественного транспорта и двор многоэтажного дома. 72-летний мужчина, получивший ранение в результате обстрела, скончался в больнице. Также пострадал 30-летний мужчина.

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