Глава Николаевской ОГА оценил шансы РФ "взять" областной центр

Россиянам сейчас тяжело думать о наступлении на город, поскольку они страдают от точных обстрелов ВСУ из систем HIMARS, считает Ким.

Российская армия не сможет захватить Николаев в ближайшие месяцы так как город надежно защищен, а успешные контратаки ВСУ на юге Украины исключают возможность существенного продвижения врага в регионе. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в интервью Главком.

По мнению чиновника, россиянам сейчас тяжело думать о наступлении на город, поскольку они страдают от точных обстрелов ВСУ из систем HIMARS и другого западного вооружения.

В то же время, Ким считает, что высшее военное руководства РФ может попытаться захватить Николаев в последующие полгода.

"Возможно, у них есть план где-то за полгода взять Николаев, но в ближайшее время это просто нереально. К тому же, в первую очередь, россияне будут пытаться выйти на административную границу Херсонщины, чтобы зафиксировать хоть какую-то "победу". Ибо разумно перед тем как делать следующие шаги, завершить хоть что-нибудь. А сейчас наоборот - мы потихоньку отвоевываем Херсонскую область. Как россияне вообще могут наступать, когда у них горят склады, командные пункты, а генералы отказываются переезжать за Днепр?", - заявил глава Николаевской ОГА.

В то же время, Ким рассказал, что власти делают все возможное для эвакуацией жителей региона в более безопасные области.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела российскими агрессорами жилых кварталов Корабельного района Николаева в пятницу, 5 августа, один человек погиб, еще 22 получили ранения.

Напомним, министерство инфраструктуры Украины ныне рассматривает возможность экспорта продукции АПК из портов Николаевской области в рамках Стамбульских зерновых соглашений.

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