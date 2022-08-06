ВСУ уничтожили шесть складов боеприпасов на юге

Были поражены два пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили шесть складов боеприпасов российских оккупантов в Бериславском и Херсонском районах. Об этом сообщило Оперативное командование Юг в ночь на субботу, 6 августа.

Также противник понес серьезные потери в живой силе и военной технике. ВСУ нанесли четыре авиаудара по скоплениям оккупантов.

"Подтверждены потери врага – 79 рашистов, 4 танка Т-72, 2 самоходные гаубицы Мста-С и артустановка, радиолокационная станция и командно-штабная машина, 10 единиц бронированной и 11 другой автомобильной техники", – говорится в сводке.

Кроме того, поражены два пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке, один командно-наблюдательный пункт вражеской батальонной тактической группы в Брускинском и район сосредоточения вооружения и техники в Олешках.

Окончательные потери врага уточняются

Накануне сообщалось, что ВСУ ликвидировали шестерых российских командиров. Оккупанты возвращались из собрания, когда их с воздуха атаковали бойцы Сил обороны Украины. Было обнародовано видео удара по врагам.

Морпехи показали уничтожение группы оккупантов

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