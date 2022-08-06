Войска РФ наступают на двух направлениях - Генштаб

Российские оккупанты в очередной раз пошли в наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Войска страны-агрессора России ведут наступление на Донбассе. Противник сконцентрировал основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 6 августа.

"На Донецком направлении враг ведет наступательную операцию, основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Применяет штурмовую и армейскую авиацию", – говорится в сообщении.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из артиллерии разных типов недалеко от Мазановки, Краснополья, Сулиговки, Карнауховки и Вернополья.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Спирного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы н.п. Бахмутское, Торецк, Белогоровка, Краснополовка, Северное и Вершина. Нанес авиаудары вблизи Зайцева, Соледара, Бахмута и Берестового.

Вел наступательные бои в направлениях Яковлевка-Вершина и Кодема-Зайцево, успеха не имел, отошел. Ведет наступление по направлению к Бахмуте, продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Нью-Йорка, Первомайского, Водяного и Опросного. Нанес авиационные удары возле Новоградского, Павловки и Пречистовки. Вел наступление в направлении Лозово-Невельское, успеха не имел, отошел. Проводил перегруппировку.

В Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах н.п. Угледар, Павловка, Шевченко, Новоданиловка, Свободное Поле, Бурлацкое, Зеленое Поле, Зеленый Гай, Красное, Степное и Времов. Нанесли авиационные удары вблизи Марьинки, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоселки и Темировки.

Враг вел воздушную разведку БПЛА у Красногоровки, Новоселки и Таврического.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах н.п. Гай и Михальчина Слобода Черниговской области, а также Новая Гута Сумской области.

На Слобожанском направлении противник вел боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления украинских подразделений. Проводил дистанционное минирование местности.

На Харьковском направлении обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Слатино, Питомника, Петровки, Коробочкиного, Мосьпанова и Замуловки. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Лебяжьего.

Вел воздушную разведку БПЛА в районах н.п. Лесное, Питомник, Рясне, Протопоповка, Пришиб и Норцовка.

Ранее сообщалось, что РФ стянула танки в Брянскую и Курскую области. Эти подразделения могут быть задействованы в отвлекающих маневрах на севере Украины.