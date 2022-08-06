Удар по Никополю: повреждены десятки домов, есть раненые
В Днепропетровской области три человека ранены вследствие очередных ночных обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко утром в субботу, 6 августа.
В частности, враг ночью обстрелял из РСЗО Град Никопольский район, а из ствольной артиллерии – Криворожский район.
В Никополе зафиксировано 20 прилетов реактивных снарядов, трое горожан ранены. Один из них в больнице – 58-летний мужчина. В городе пострадали 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества.
Также выведен из строя газопровод, водопровод и электросети. Несколько тысяч людей временно остались без света, работают аварийные бригады.
В Криворожском районе оккупанты ударили по Зеленодольской громаде. Предварительно люди не пострадали.
Cмотрите фотогалерею: Удар по Никополю: повреждены десятки домов, есть раненые
Накануне враг дважды обстрелял Корабельный район Николаева – из РСЗО и дальнобойной артиллерии Пион. Погиб один человек и еще 22 получили ранения.
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