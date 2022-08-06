Удар по Никополю: повреждены десятки домов, есть раненые

В городе выведен из строя газопровод, водопровод и электросети. Несколько тысяч людей временно остались без света.

В Днепропетровской области три человека ранены вследствие очередных ночных обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко утром в субботу, 6 августа.

В частности, враг ночью обстрелял из РСЗО Град Никопольский район, а из ствольной артиллерии – Криворожский район.

В Никополе зафиксировано 20 прилетов реактивных снарядов, трое горожан ранены. Один из них в больнице – 58-летний мужчина. В городе пострадали 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества.

Также выведен из строя газопровод, водопровод и электросети. Несколько тысяч людей временно остались без света, работают аварийные бригады.

В Криворожском районе оккупанты ударили по Зеленодольской громаде. Предварительно люди не пострадали.

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Накануне враг дважды обстрелял Корабельный район Николаева – из РСЗО и дальнобойной артиллерии Пион. Погиб один человек и еще 22 получили ранения.

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