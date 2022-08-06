Оккупанты за сутки убили пять гражданских в Донецкой области

В начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 690 человек, еще 1773 получили ранения.

Войска страны-агрессора России продолжают обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Только за минувшие стуки погибли пять гражданских, сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко утром в субботу, 6 августа.

"За 5 августа россияне убили пятерых мирных жителей Донбасса: двух в Опытном, одного в Авдеевке, одного в Соледаре и одного в Первомайском. Еще 14 человек получили ранения", – рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 690 человек, еще 1773 гражданских получили ранения. Эти цифры не включают тысячи погибших и пострадавших в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, за сутки 4 августа в Донецкой области погибли семь человек и девять были ранены. Все погибшие стали жертвами обстрела в Торецке.

А накануне враг дважды обстрелял Корабельный район Николаева – из РСЗО и дальнобойной артиллерии Пион. Погиб один человек и еще 22 получили ранения.

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