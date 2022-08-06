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ВСУ за сутки уничтожили 250 оккупантов и 10 танков

В пятницу наибольшие потери российские агрессоры понесли на Донецком направлении, отметили в Генштабе.
ВСУ за сутки уничтожили 250 оккупантов и 10 танков

С 24 февраля по 6 августа общие потери личного состава российских оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 41 900 человек (+250 за сутки). Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в субботу.

В частности, были уничтожены:

  • 1802 (+10) танков
  • 4051 (+19) боевых бронированных машины
  • 955 (+5) артиллерийских систем
  • 260 (+0) реактивных систем залпового огня
  • 127 (+4) средства ПВО
  • 223 (+0) самолета
  • 191 (+0) вертолет
  • 742 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 182 (+0) крылатые ракеты
  • 15 (+0) кораблей / катеров
  • 2970 (+6) единицы автомобильной техники и автоцистерн
  • 85 (+2) единицы специальной техники

Вчера наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что 5 августа украинские военные на южном направлении уничтожили 79 оккупантов, около 40 единиц российской техники и шесть складов боеприпасов.

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