ВСУ за сутки уничтожили 250 оккупантов и 10 танков
В пятницу наибольшие потери российские агрессоры понесли на Донецком направлении, отметили в Генштабе.
С 24 февраля по 6 августа общие потери личного состава российских оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 41 900 человек (+250 за сутки). Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в субботу.
В частности, были уничтожены:
- 1802 (+10) танков
- 4051 (+19) боевых бронированных машины
- 955 (+5) артиллерийских систем
- 260 (+0) реактивных систем залпового огня
- 127 (+4) средства ПВО
- 223 (+0) самолета
- 191 (+0) вертолет
- 742 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 182 (+0) крылатые ракеты
- 15 (+0) кораблей / катеров
- 2970 (+6) единицы автомобильной техники и автоцистерн
- 85 (+2) единицы специальной техники
Вчера наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Ранее сообщалось, что 5 августа украинские военные на южном направлении уничтожили 79 оккупантов, около 40 единиц российской техники и шесть складов боеприпасов.
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