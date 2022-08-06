В Украине выросло число жертв агрессии РФ среди детей

Два мальчика погибли в Харьковской области. Еще два ребенка ранены в Чернобаевке и Николаеве.

Не менее 1063 детей пострадало в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По состоянию на утро субботы 6 августа официальное число детей-жертв составило 361, более 702 получили ранения, сообщает Офис генпрокурора.

Указано, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 371, Харьковской – 197, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 58, Херсонской – 55, Запорожской – 40.

Накануне стало известно, что 5 августа в результате обстрела Николаева получил ранение 13-летний мальчик.

Также прокуроры узнали, что 28 июля из-за обстрелов села Чернобаевка Херсонской области получил ранения малолетний мальчик.

Кроме того, 22 марта в результате обстрелов города Изюм Харьковской области получил смертельные ранения 6-летний мальчик. А 21 июня в результате обстрелов села Малые Проходы Харьковской области от полученных телесных повреждений погиб 12-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2211 учебных заведений. Из них 230 разрушены полностью.

Напомним, 1 августа в Украине заработал государственный портал розыска детей Дети войны. Им могут воспользоваться все, кто располагает информацией о ребенке, пострадавшем из-за военной агрессии РФ.

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