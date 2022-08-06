Семь микрорайонов Николаева подверглись ракетному удару

В одной пятиэтажке часть российской ракеты пробила перекрытие и влетела в квартиру. Ранены два человека.

В ночь на субботу российские агрессоры нанесли ракетные удары по семи микрорайонам Николаева. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в Telegram утром в субботу, 6 августа.

"Сегодня российские террористы атаковали Николаев около 03:30. Под ракетные удары попали семь микрорайонов города. Повреждены жилые дома. В одной пятиэтажке часть ракеты пробила перекрытие и влетела в квартиру. Два человека получили тяжелые ранения. Обследуем поврежденные жилые дома", – написал мэр и обнародовал фото вражеской ракеты, проломившей потолок в квартире.

Фото: Александр Сенкевич / Telegram

В свою очередь Николаевская ОВА сообщает, что сегодня ориентировочно в 04:30 были обстрелы в районе сел Поляна, Степное, Широкое, Красная Долина. На данный момент также происходят с определенной периодичностью обстрелы в Широковской громаде. Пострадавших нет.

Напомним, в пятницу враг дважды обстрелял Корабельный район Николаева – из РСЗО и дальнобойной артиллерии Пион. Погиб один человек и еще 22 получили ранения.

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