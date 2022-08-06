Начинается новая фаза войны в Украине - разведка

Самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр, считают в британской разведке.

Россия концентрирует основные силы на юге Украине в ожидании контрнаступления ВСУ или в рамках подготовки к возможному наступлению. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter в субботу, 6 августа.

"Война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 километров, протянувшуюся на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр", – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, есть информация о перемещении техники из оккупированных Россией Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и из материковой части России через Керченский мост в Крым.

Батальонно-тактические группы (БТГ), насчитывающие от 800 до 1000 военнослужащих, были переброшены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области. Кроме того, 2 августа в Крым была переброшена новая БТГ, также идет передислокация БТГ из Восточной группировки войск. Скорее всего, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область.

В свою очередь украинские силы сосредотачивают свои удары на мостах, складах боеприпасов и железнодорожных путях в южных областях. Цели включают стратегически важную железнодорожную ветку, которая связывает Херсон с оккупированным Россией Крымом, чтобы попытаться повлиять на способность России пополнить запасы.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что России не поможет переброска сил на юг Украины. Он подчеркнул, что стратегически у российских агрессоров нет шансов победить в этой войне.