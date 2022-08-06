Одним из "связных" российских агентов был представитель оккупационной администрации РФ – "должностное лицо" так называемого "верховного суда ДНР".

Служба безопасности Украины прекратила деятельность российской агентурной сети, которая собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в субботу, 6 августа.

По данным правоохранителей, в состав агентурной сети входило шесть местных жителей, завербованных спецслужбами РФ после начала полномасштабного вторжения. Они передавали захватчикам собранные данные через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с подтверждающими материалами фото-, видеофиксации.

Злоумышленники также докладывали кураторам о последствиях обстрелов региона, масштабе разрушений жилых домов и объектах гражданской инфраструктуры.

"Одним из "связных" российских агентов был представитель оккупационной администрации РФ – "должностное лицо" так называемого "верховного суда ДНР", причастный к преследованию и незаконным заключениям украинцев", – говорится в сообщении.

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины.

Cмотрите фотогалерею: СБУ ликвидировала вражескую агентурную сеть на Донбассе

Ранее на этой неделе СБУ ликвидировала сеть агентов РФ во главе со злоумышленником по прозвищу "Профессором". Его задержали на "горячем" – при доразведке возле Одесской военной администрации.

Также СБУ задержала потенциального "гауляйтера" Черкасской области. Местный депутат пытался сбежать из Украины в США.

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