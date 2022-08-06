В ОП обсудили механизм компенсации убытков от РФ

Участники совещания на Банковой обсудили ход переговорного процесса по принудительному изъятию активов РФ в пользу Украины.

Президент Владимир Зеленский провел совещание по возмещению Украине ущерба, причиненного вооруженной агрессией России. Об этом сообщается на сайте главы государства в субботу, 6 августа.

Зеленский отметил, что вопрос компенсации ущерба, нанесенного российским вторжением, это важный элемент ответственности, которую должно понести государство-агрессор.

В целях создания и внедрения механизма компенсации президент сформировал специальную рабочую группу под председательством руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в которую вошли представители Кабмина и ведущие украинские и иностранные юристы-международники.

Участники совещания обсудили ход переговорного процесса по принудительному изъятию активов РФ в пользу Украины и скоординировали шаги в этом направлении.

В частности, идет работа над созданием специальной компенсационной комиссии путем заключения многостороннего международного договора с партнерами Украины. Эта комиссия сможет рассматривать заявления о возмещении вреда, причиненного войной.

Важным шагом для обеспечения международно-правового фундамента этого механизма стало принятие 22 июня текущего года Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции, в которой говорится, что Совет Европы будет продвигать и обеспечивать внедрение всеобъемлющей системы ответственности за агрессию против Украины путем внедрения институционального компенсационного механизма для нашего государства. Подобная работа проводится в ОБСЕ, Европарламенте, ООН и других организациях.

Кроме того, Украина проводит переговоры с партнерами о том, каким образом российские активы, которые сейчас заморожены в различных юрисдикциях, могут быть взысканы и направлены на возмещение причиненного войной ущерба.

Во время совещания было отмечено, что партнеры Украины не ставят под сомнение, что это должно быть сделано, и вопрос лишь в том, чтобы найти юридический механизм.

Напомним, Кабмин разработал методику оценки убытков предприятий в результате войны с РФ. Она будет применяться как для подачи заявлений на компенсацию, так и для подготовки судебных исков против России.

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