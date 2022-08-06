Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух - Подоляк

В Офисе президента призвали МАГАТЭ повлиять на Россию после обстрелов Запорожской АЭС в пятницу.

Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) должно жестоко отреагировать на обстрелы Запорожской АЭС российскими агрессорами и призвать РФ передать станцию под контроль комиссии. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter в субботу, 6 августа.

"Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что вчера Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух. Россия захватила станцию и устраивает опасные провокации", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Россия должна освободить АЭС и допустить к станции экспертов.

"МАГАТЭ/ООН должны жестко требовать от России выйти с АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии", – добавил он.

Напомним, что вчера российские агрессоры дважды обстреляли ЗАЭС. На станции отключился энергоблок №4. Она работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Президент Владимир Зеленский назвал такие действия РФ террором и призвал ввести санкции против Росатома и всего атомного сектора России.

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