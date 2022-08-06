В Николаевской области задержаны два агента ФСБ

Злоумышленники помогали врагу уничтожать судостроительную инфраструктуру на юге Украины, отметили в СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили двух вражеских агентов, причастных к деятельности агентурной сети врага в Николаевской области. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в субботу, 6 августа.

Указано, что злоумышленники осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность: собирали и передавали врагу разведданные о важных инфраструктурных объектах, складах с горючим, дислокацию и перемещение живой силы и техники ВСУ.

"Полученные данные оккупанты использовали для нанесения прицельных ракетных ударов и массированных артиллерийских обстрелов, в том числе по позициям украинских защитников. В результате действий агентурной сети разрушены и повреждены несколько объектов судостроительной инфраструктуры города, среди которых заводы Экватор, Кристалл, Океан, склады с горюче-смазочными материалами, нанесены разрушения объектам социальной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Злоумышленники, по данным следствия, попали в поле зрения российских спецслужб благодаря нескрываемым пророссийским взглядам.

С началом широкомасштабного вторжения на них вышел так называемый ответственный за сбор развединформации на территории Николаевского региона. В дальнейшем он являлся посредником между сотрудниками ФСБ, координировавшими его действия, и корректировщиками.

Злоумышленники осуществляли постоянное наблюдение за интересующими врага объектами и присылали результаты куратору. Для выполнения некоторых задач привлекали своих знакомых. В ходе обысков обнаружено и изъято оборудование для передачи разведданных.

Фигурантам сообщили о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ (ч.3 ст.114-2 УК Украины). И избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к деятельности агентурной сети.

Cмотрите фотогалерею: В Николаевской области задержаны два агента ФСБ

Ранее правоохранители задержали корректировщика ракетных ударов РФ по Николаевщине. Он передавал врагу точные координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты их движения в регионе.

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