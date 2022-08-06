В тексте соответствующего указа №559/2022 утверждены положение об отличии, рисунки награды и образцы бланков диплома к награде.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении президентской награды За оборону Украины. Об этом собщается на сайте главы государства в субботу, 6 августа.

Как сообщается в тексте соответствующего указа №559/2022, также утверждены положение об отличии, рисунки награды и образцы бланков диплома к награде.

Указом Зеленский постановил наградить этим отличием военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, прокуроров, полицейских, членов добровольческих формирований территориальных громад, служащих ряда ведомств, включая ГБР, НАБУ и Гостаможни, принимавших непосредственное участие в обороне Украины в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией РФ.

Также, согласно указу, им награждаются сотрудники органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также сотрудники предприятий, привлеченных к осуществлению мер обороны, которые проявили самоотверженность и внесли значительный личный вклад в укрепление обороны Украины.

Награды также должны быть удостоены лица, осуществлявшие волонтерскую деятельность или иным образом активно способствовавшие выполнению задач, связанных с мерами обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с агрессией РФ.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский учредил награду За оборону Украины

Ранее сообщалось, что президент Зеленский вручил военнослужащим новую награду Крест боевых заслуг. Первыми награду получили пятеро военных, среди которых главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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