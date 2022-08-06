СМИ сообщили о покушении на коллаборанта в Новой Каховке
В Херсонской области во временно оккупированной Новой Каховке совершено покушение на "замглавы администрации" Виталия Гуру. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 6 августа.
"Совершено покушение на Виталия Гуру у него в доме. Находится в госпитале с многочисленными пулевыми ранениями, состояние тяжелое", – говорится в сообщении.
Также в сети появилось видео с места покушения. Предположительно коллаборанта расстреляли из пистолета Макарова в доме, показанном в ролике.
Ранее в Новой Каховке партизаны ликвидировали бывшего полицейского, коллаборанта Сергея Томку. После предательства его назначили "заместителем начальника полиции" города.
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