СМИ сообщили о покушении на коллаборанта в Новой Каховке

Виталий Гура находится в госпитале с многочисленными пулевыми ранениями. Его состояние тяжелое.

В Херсонской области во временно оккупированной Новой Каховке совершено покушение на "замглавы администрации" Виталия Гуру. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 6 августа.

"Совершено покушение на Виталия Гуру у него в доме. Находится в госпитале с многочисленными пулевыми ранениями, состояние тяжелое", – говорится в сообщении.

Также в сети появилось видео с места покушения. Предположительно коллаборанта расстреляли из пистолета Макарова в доме, показанном в ролике.

Ранее в Новой Каховке партизаны ликвидировали бывшего полицейского, коллаборанта Сергея Томку. После предательства его назначили "заместителем начальника полиции" города.

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