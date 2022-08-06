Оккупанты готовят клетки для показательного "суда" над пленными

Российские оккупанты устанавливают тюремные клетки на сцене мариупольской филармонии для демонстративного "суда" над украинскими военнопленными. Об этом в субботу, 6 августа, сообщает Мариупольский горсовета.

Самосуд планируют на сентябрь.

"Российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами. Они продолжают умножать военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру. Обращаюсь к мировому сообществу, ООН и Красного Креста вмешаться в ситуацию, чтобы работали правила обращения с военными пленными”, - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, в конце июля оккупанты убили более 50 украинских военнопленных в колонии Еленовки, обвинив в ее обстреле ВСУ.