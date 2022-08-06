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Оккупанты готовят клетки для показательного "суда" над пленными

Самосуд над украинскими военнопленными планируют провести прямо на сцене мариупольской филармонии.
Оккупанты готовят клетки для показательного "суда" над пленными

Российские оккупанты устанавливают тюремные клетки на сцене мариупольской филармонии для демонстративного "суда" над украинскими военнопленными. Об этом в субботу, 6 августа, сообщает Мариупольский горсовета.

Самосуд планируют на сентябрь.

"Российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами. Они продолжают умножать военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру. Обращаюсь к мировому сообществу, ООН и Красного Креста вмешаться в ситуацию, чтобы работали правила обращения с военными пленными”, - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, в конце июля оккупанты убили более 50 украинских военнопленных в колонии Еленовки, обвинив в ее обстреле ВСУ. 

 

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