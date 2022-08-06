Первый зерновой караван из Украины прибывает в Турцию

В Стумбул в субботу, 6 августа, прибыло судно Navistar под флагом Панамы - это первый сухогруз из каравана, который накануне отправился из Украины, сообщает издание Hurriyet.

"В рамках зернового соглашения судно Navistar под панамским флагом, которое вчера вышло из Одесского порта, достигло берегов Стамбула. Стороны от ООН, России, Украины и Турции осуществят проверку и по ее результатам судно продолжит свой путь", - говорится в сообщении.

Судно с украинским зерном направится в Англию.

В ближайшие часы ожидается прибытие в Стамбул судов Roje под флагом Мальты с 13 тысячами тонн кукурузы и Polarnet под флагом Турции с 12 тоннами кукурузы.

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о запуске "зернового коридора" из Украины. Он заработал 1 августа. Первое судно с зерном для Ливана прошло проверку в Стамбуле еще 3 августа.