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Гауляйтер Новой Каховки скончался после покушения - СМИ

В коллаборанта стреляли в собственном доме, он скончался по дороге в оккупированный Крым.
Гауляйтер Новой Каховки скончался после покушения - СМИ

Российские СМИ и пророссийские телеграм-каналы сообщают о гибели гаулятера оккупированной Новой Каховки Херсонской области Виталия Гуры в результате покушения в субботу, 6 августа.

Отмечается, что коллаборант скончался по дороге в оккупированный Крым.

Как сообщалось, предположительно Гуру расстреляли из пистолета Макарова в собственном доме. 

Ранее в Новой Каховке партизаны ликвидировали бывшего полицейского, коллаборанта Сергея Томку. После предательства его назначили "заместителем начальника полиции" города.

А на Харьковщине в поселке городского типа Большие Бурлуки взорвали местного гауляйтера Евгения Юнакова.

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