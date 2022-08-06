Данилов просит потерпеть с контрнаступлением

Военные знают, когда можно будет начать контрнаступление. Украинцам стоит потерпеть, говорит глава СНБО.

Украинцам надо набраться терпения и подождать начало контрнаступления ВСУ против оккупантов, заявил глава СНБО Алексей Данилов в эфире ТРК Киев.

"Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда это (контрнаступление) будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать и главное, как быстро, с наименьшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны – освобождать наши территории от оккупанта", - сказал Данилов.

Он отметил, что так называемые "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации.

"Надо набраться терпения и увидеть все это воочию", - сказал глава СНБО.

Данилов отметил, что в России много запасов вооружений еще с советских времен, "и они готовят ими с утра до вечера, потому что – еще раз подчеркиваю – пошли ва-банк. Они не могут проиграть, как они считают, эту войну".

Кроме того, он призвал "не раздувать" тему ядерной войны, "чтобы в обществе не было лишней нервозности".

Данилов отметил, что в войне невозможно "просчитать все", но призвал не создавать панических настроений.

О возможном контрнаступлении ВСУ на юге Украины говорят давно, но конкретики пока нет. А в последнее время стало известно, что на юге может начаться новое наступление войск РФ.

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