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Зеленский предложил новые санкции против России

Накануне СНБО принял новый пакет антироссийских санкций. Президент просит Раду его утвердить.
Зеленский предложил новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об утверждении решения СНБО от 5 августа о введении новых санкций против России. 

Текст проекта на сайте парламента пока отсутствует.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел совещание по возмещению Украине ущерба, причиненного вооруженной агрессией России. 

Кабмин разработал методику оценки убытков предприятий в результате войны с РФ. Она будет применяться как для подачи заявлений на компенсацию, так и для подготовки судебных исков против России.

 

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