В ОП подтвердили получение Су-25 от Северной Македонии

Северная Македония передала Украине танки и самолеты. По данным СМИ, это танки Т-72 и штурмовики Су-25.

В Офисе президента подтвердили получение от Северной Македонией самолетов и танков, о чем ранее писали СМИ.

"Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо Украине в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем", - написал советник главы ОП Михаил Подоляк в твиттер в субботу, 6 августа.

Ранее СМИ сообщили, что Северная Македония передала Украине четыре самолета -штурмовика Су-25, которые купила у Украины во время конфликта на территории государства в 2001 году за 4 млн евро.

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