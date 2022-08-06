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МИД объяснил лишение нардепов диппаспортов

Более двухсот депутатов не сдали вовремя дипломатические паспорта, поэтому их аннулировали.
МИД объяснил лишение нардепов диппаспортов

МИД Украины признало недействительными 225 дипломатических паспортов нардепов, поскольку они не были своевременно возвращены на хранение. Об этом в субботу, 6 августа, пишет УП со ссылкой на ответ министерства.

"За последние месяцы МИД Украины несколько раз обращалось к народным депутатам с просьбой вернуть паспорта и взаимодействовало с Верховной Радой для организации этого процесса. В последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы. Соответственно, руководствуясь законодательством Украины, МИД Украины признало недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение", - говорится в ответе.

В министерстве напомнили, что диппаспорта выдаются нардепам исключительно для осуществления официальных командировок, по возвращении из которых они должны быть сданы на хранение в МИД в десятидневный срок.

В ведомстве подчеркнули, что диппаспорта ни при каких обстоятельствах не могут использоваться для частных поездок.

"Министерство безотлагательно выдаст дипломатические паспорта депутатам, которые будут отбывать в официальные командировки от Верховной Рады Украины", - добавили в МИД.

Напомним, нардеп Петр Порошенко выехал из Украины в Польшу 30 мая, где перед выездом ему дважды отказывали в пересечении границы. После он с опозданием вернулся в Украину - вместо 2 июня он приехал 8 июня.

 

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