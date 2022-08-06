В прифронтовом Торецке обнаружили 12 коллаборантов

Задержанные снимали на видео и фотографировали технику ВСУ, а также ставили метки с координатами на карте.

В Торецке Донецкой области задержали группу коллаборантов, сообщил замначальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Всего задержано 12 человек. Они снимали на видео и фотографировали технику ВСУ, а также ставили метки с координатами на карте.

"В телефонах предателей мы обнаружили многочисленные переписки с иностранными абонентами, в соцсетях - вражеские группы, где [те] демонстрировали свою приверженность стране-агрессору. А также фото и видео техники ВСУ, скриншоты меток на Google-картах. Да еще немало зарабатывали на этом - нашли переводы средств из России. Недостраны, которая обезобразила жизнь и земли Украины", - написал Белошицкий.

Всех предателей отправили в соответствующие службы.

Ранее СБУ задокументировала преступную деятельности еще пятерых коллаборантов, которые помогают российским агрессорам проводить оккупацию на территориях Донецкой и Луганской областей.

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