МАГАТЭ заявил о риске ядерной катастрофы на ЗАЭС

В МАГАТЭ заявили о чрезвычайной обеспокоенности обстрелом Запорожской АЭС, из-за чего существует реальный риск ядерной катастрофы. Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Я чрезвычайно обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчеркивает очень реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами", - заявил он.

Отмечается, что военные действия ставят под угрозу безопасность ЗАЭС и являются абсолютно неприемлемыми - их необходимо избегать любой ценой.

"Любая военная активность, направленная на объект или из него, будет равносильна игре с огнем с потенциально катастрофическими последствиями. Я решительно и срочно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта с его шестью реакторами", - призвал Гросси.

Глава МАГАТЭ заявил, что в течение четырех месяцев готов возглавить миссию экспертов организации по безопасности и гарантиям на ЗАЭС. По его словам, инспекторы по гарантиям МАГАТЭ могли бы проводить важные проверки на станции, а также предоставить беспристрастную и независимую информацию о состоянии объекта.

"То, что эта жизненно важная миссия еще не состоялась, не связано с МАГАТЭ. Несмотря на наши решительные усилия, пока это не удалось. Я не сдамся. Я буду продолжать настаивать - и снова настаивать - на том, чтобы эта миссия МАГАТЭ наконец состоялась. Но для этого нужно будет сотрудничество, понимание и содействие как со стороны Украины, так и России", - сказал Гросси.

Напомним, что вчера российские агрессоры дважды обстреляли ЗАЭС. На станции отключился энергоблок №4. В Энергоатоме сообщили, что в результате обстрела повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус.

Президент Владимир Зеленский назвал такие действия РФ террором и призвал ввести санкции против Росатома и всего атомного сектора России.