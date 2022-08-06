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Зеленский ответил на петицию о ПВО для Харькова

Главу государства попросили рассмотреть возможность усилить ПВО Харьковской области. Он поручил изучить вопрос военным.
Зеленский ответил на петицию о ПВО для Харькова

Президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию о возможности усиления противовоздушной обороны Харькова и области, поручив рассмотреть данный вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Он напомнил, что с начала вторжения РФ в Украину военно-политическое руководство страны и силы обороны приняли ряд мер, направленных на усиление системы противовоздушной обороны и обеспечение отражения ударов противника с воздуха.

"Учитывая, что противовоздушная оборона города Харькова и Харьковской области осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины, я поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины В. Залужному, на которого возложена ответственность за ее организацию и руководство, рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и о результатах рассмотрения информировать ее автора", - говорится в ответе президента.

Отметим, с момента начала войны Зеленский стал часто отвечать на различные петиции. О чем украинцы пишут в петициях, читайте в материале Корреспондент.net.

 

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