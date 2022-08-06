Комендантский час в Николаеве: ищут коллаборантов

В Николаеве, в котором ввели комендансткий час на выходные, проходят проверки населения, сообщила в субботу, 6 августа, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

По ее словам, проверку проходят все жители города. Соответствующие органы проходят все жилые дома и квартиры.

Выезд разрешается тем, у кого были куплены заранее билеты.

"Коллаборанты и сепаратисты есть, сказать что их много, мы не можем, но дело делится на три этапа. Первое - найти их, потом осудить и не позволять им выходить под залог, потому что наш народ готов совершить самосуд над ними. Все, кто пострадал, их соседи, близкие и родственники, чьи жилые дома повреждены, чья мирная жизнь разрушена, они свою злость переносят на коллаборационистов. То есть выпустить их под залог - это угрожает даже их жизни. Считаем, что лучше всего им оставаться в тюрьме до нашей победы, или отправлять их туда, на кого они работают", - заявила Замазеева.