Войска России пытаются обесточить юг - Энергоатом

Оккупанты уничтожают инфраструктуру атомной электростанции, чтобы устроить блекаут южных регионов, уверены энергетики.

Российские войска обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы обесточить юг Украины, заявляет в субботу, 6 августа, Энергоатом.

"Акты ядерного терроризма на Запорожской АЭС – ее артиллерийские обстрелы – преследуют цель разрушения инфраструктуры станции, повреждение всех линий электропередач, через которые идет выдача электроэнергии в энергосистему Украины, обесточивание юга страны. Такими действиями рашисты перешли к новому сценарию – сценарию разрушений, созданию ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС. Поэтому обстрелы станции, с высокой вероятностью, продолжатся", - считают в компании.

Там считают, что помешать этому могут слаженные действия организаций безопасности, в частности ООН, МАГАТЭ и WANO, а также постоянное давление на Россию со стороны международного сообщества стребованием вывода военных и полной демилитаризации АЭС. Иначе станция станет военной базой "ядерных террористов".

"Этому сейчас способствуют активные действия представителей Росатома, которые находятся на станции и координируют специальную программу по отрезанию ЗАЭС от энергосистемы Украины путем повреждения с помощью артиллерийских обстрелов всех линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины", - говорится в сообщении.

Также в Энергоатоме считают, что кроме разрушения инфраструктуры ЗАЭС, оккупанты планируют полное обесточивание станции с запуском дизель-генераторов всех энергоблоков для обеспечения охлаждения ядерного топлива, содержащегося во всех ядерных реакторах и бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива каждого энергоблока.

Отмечается, что ситуацию значительно усложняет размещение захватчиками своей военной техники с оружием и взрывчаткой в ​​машинных залах энергоблоков №1 и №2, что является фактическим минированием энергоблоков с двумя ядерными реакторами.

Кроме того, заминирована береговая линия ЗАЭС по линии пруда-охладителя и прилегающего берега Каховского водохранилища.

"Вскоре все это с высокой вероятностью может привести к ядерной и радиационной катастрофе, последствия которой ощутит не только Украина, но и вся Европа", - предупреждает Энергоатом.

Напомним, вчера российские агрессоры дважды обстреляли ЗАЭС. На станции отключился энергоблок №4. В Энергоатоме сообщили, что в результате обстрела повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус.

Президент Владимир Зеленский назвал такие действия РФ террором и призвал ввести санкции против Росатома и всего атомного сектора России.

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