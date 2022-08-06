В Минреинтеграции подвели итоги недели эвакуации из Донецкой области

В безопасные регионы вывезены в основном женщины, дети, пожилые и маломобильные люди.

За первую неделю обязательной эвакуации из Донецкой области удалось вывезти более двух тысяч людей. Такие данные в субботу, 6 августа, обнародовала пресс-служба Минреинтеграции.

Как указано, среди эвакуированных женщины, дети, пожилые и маломобильные люди. При этом некоторые граждане выехали даже со своими домашними любимцами.

Кроме того, сообщается, что с территории России удалось вывезти еще троих украинских детей.

"Всего на сегодняшний день в Украину возвращено 50 детей, незаконно вывезенных в РФ", - подытожили в ведомстве.

Напомним, жителей Донетчины эвакуируют в безопасные районы 13 областей - Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой.

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