ВСУ освободили более тысячи населенных пунктов

Зеленский акцентировал на реализации Плана быстрого восстановления для деоккупированных от российских войск городов и сел.

Украинская армия освободила 1060 населенных пунктов, которые нуждаются в восстановлении. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе вечернего видеообращения в субботу, 6 августа.

"Одно из самых ответственных направлений на август и сентябрь - это реализация нашего Fast Recovery рlan. То, что необходимо сделать на освобожденной от врага территории, чтобы дать людям условия для нормальной жизни и подготовиться к осенне-зимнему сезону", - сказал глава государства.

Украинский лидер информировал, что Эстония первой в пределах Fast Recovery рlan выбрала объекты для финансирования в Житомирской области, которой помогает с восстановлением.

"Работаем с дипломатами и компаниями и по всем другим областям, которые нуждаются в поддержке и восстановительных работах", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что у Украины есть от трех до шести недель на возвращение захваченных Россией территорий, позже это будет сложнее сделать.

Подоляк: "Заморозить" войну - получить новую КНДР

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet