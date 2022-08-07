В Одесской области полицейский застрелил коллегу в отделении - СМИ

Причиной происшествия, предварительно, стало неосторожное поведение с табельным оружием.

В городе Саврань Одесской области в субботу, 6 августа, сотрудник полиции выстрелил в свою коллегу - 26-летнюю девушку. Она скончалась, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе, пишет УНИАН.

Как указано, трагедия произошла в отделении полиции. По словам правоохранителей, которые в момент выстрела находились в одном помещении со стрелком и погибшей, причиной ЧП стало неосторожное поведение с табельным оружием.

Тем временем местные Telegram-каналы приводят подробности произошедшего. Сообщается, что парень пришел на работу в свой выходной, стрельба произошла в кабинете погибшей. Полицейский выстрелил в голову девушке. По его словам, он сделал это не специально.

Стрелок арестован. Начато служебное расследование.

Ранее в Броварах Киевской области мужчина напал на полицейских с ружьем после того, как ему не удалось купить алкоголь в запрещенное время.

До этого в Киеве мужчина открыл огонь по патрульным, которые прибыли на вызов о хулиганстве. Оба правоохранителя получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet