Войска РФ выпустили по Сумщине 200 снарядов

Под огнем врага оказались Эсманская, Глуховская, Буринская, Шалыгинская, Белопольская и Николаевская общины.

В субботу, 6 августа, российские войска обстреляли территории шести общин в Сумской области. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Живицкий.

"За день россияне обстреливали территории Эсманской, Глуховской, Буринской, Шалыгинской, Белопольской, Николаевской общин. Зафиксировано около 200 прилетов", - написал он.

Как указано, агрессоры открывали огонь из стрелкового оружия, артиллерийских установок и минометов.

Масштабы разрушений устанавливаются, добавил Живицкий.

Напомним, за день до этого армия РФ пять раз обстреливала Сумщину. Один из "прилетов" пришелся на дом мирный жителей, пострадал человек.

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