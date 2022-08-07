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Арестович заявил о тяжелой ситуации на Запорожском направлении

За два дня противник перебросил в район Токмака до четырех батальонно-тактических групп, информировал советник ОП.
Арестович заявил о тяжелой ситуации на Запорожском направлении

На Запорожское направление переброшены дополнительные подразделения армии РФ, там ситуация остается напряженной. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live в субботу, 6 августа.

По его словам, продолжается концентрация российских войск в районе Токмака, за двое суток туда дополнительно направлено 3-4 батальонно-тактические группы.

"Есть мнение, что они готовят наступление, с другой стороны - что готовятся к обороне. Но есть группировка в районе Новой Каховки, достаточно серьезная. Речь идет о 10-15 БТГ. Вопрос, куда их кинут - на усиление Херсонского или Запорожского направления", - рассказал представитель ОП.

Напомним, по последним данным Генштаба ВСУ, защитники отразили наступательные действия российских оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Запорожском направлении противник обстрелял ряд населенных пунктов.

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